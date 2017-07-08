КМДА забезпечить тимчасовим житлом постраждалих внаслідок вибуху в Голосіївському районі
Київська влада забезпечить тимчасовим житлом людей, які проживають в будинку на Голосіївському проспекті, де в суботу вдень стався вибух.
"Всі, кому необхідно тимчасове житло, будуть забезпечені ним через КМДА", - запевнив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Геннадій Пліс, якого цитує прес-служба КМДА.
За його даними, наразі йдеться про 15 квартир, в яких проживає 70 осіб.
Г.Пліс також зазначив, що наразі тривають пошуки ще одного мешканця будинку.
Як повідомлялося, одна жінка померла, ще шестеро людей травмовані внаслідок вибуху в 3-поверховому житловому будинку на Голосіївському проспекті, 70.