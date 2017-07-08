Ківа погодився очолити Соцпартію України

Радник міністра внутрішніх справ України Ілля Ківа заявляє, що прийняв рішення очолити Соціалістичну партію України (СПУ).

"Я прийняв рішення очолити Соціалістичну партію України. (...) Відповідне рішення було прийнято на з'їзді партії", - написав І.Ківа на сторінці в Фейсбук в суботу.

За його словами, найближчим часом СПУ "поверне собі лідируючі позиції на українському політичному полі, стане важливим інструментом змін в країні".

Офіційної інформації від СПУ з цього приводу зараз немає.

СПУ створена восени 1991 року, її лідером спочатку обрали Олександра Мороза. У 2012 році партію очолив Павло Устенко. У 2014 році з'їзд СПУ висловив йому недовіру, лідером партії був обраний Микола Рудьковський. У серпні 2015 його змінив Микола Садовий.

Раніше І.Ківа очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України.