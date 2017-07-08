Бойовики протягом дня 11 разів обстріляли позиції сил АТО

Бойовики протягом дня 11 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в суботу ввечері.

"Сьогодні втрат серед бійців сил АТО внаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку зафіксовано 5 ворожих збройних провокацій. Чотири з них противник, використовуючи озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, вчинив по позиціях сил АТО в районі Широкино. Крім того, вночі загарбники з мінометів калібру 120 мм обстріляли оборонні укріплення в околицях Мар'їнки.

На донецькому напрямку незаконні збройні формування відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Зайцева, Пєсков і двічі - в передмісті Авдіївки. Тут вони застосовували майже весь наявний у них спектр піхотного озброєння, а також великокаліберні кулемети і БМП.

На луганському напрямку противник виявляв свою ворожу активність тільки в районі Бахмутськой траси. Зокрема, близько полудня, бив по захисникам селища Кримське з автоматичних станкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм.