Події

19:28 08.07.2017

Макрон вважає за можливе співробітництво з Трампом, незважаючи на розбіжності

Президент Франції Емманюель Макрон заявив в суботу, що не бачить перешкод для співпраці з президентом США Дональдом Трампом за багатьма стратегічно важливими питань.

На прес-конференції в суботу в Гамбурзі Е.Макрон пояснив, що не згоден з Д. Трампом з питань боротьби проти зміни клімату.

"Але, незважаючи на такі розбіжності, ми можемо співпрацювати з багатьох тем. Погляди президента Трампа з боротьбі проти тероризму і в тому, що стосується стратегічних інтересів, цілком схожі з нашої власною позицією", - сказав він.

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