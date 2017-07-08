Макрон вважає за можливе співробітництво з Трампом, незважаючи на розбіжності

Президент Франції Емманюель Макрон заявив в суботу, що не бачить перешкод для співпраці з президентом США Дональдом Трампом за багатьма стратегічно важливими питань.

На прес-конференції в суботу в Гамбурзі Е.Макрон пояснив, що не згоден з Д. Трампом з питань боротьби проти зміни клімату.

"Але, незважаючи на такі розбіжності, ми можемо співпрацювати з багатьох тем. Погляди президента Трампа з боротьбі проти тероризму і в тому, що стосується стратегічних інтересів, цілком схожі з нашої власною позицією", - сказав він.