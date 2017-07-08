Лідери країн G20 погоджуються зміцнювати економічне зростання

Лідери країн G20 мають намір працювати над зміцненням економічного зростання, йдеться в комюніке, опублікованому за підсумками саміту в Гамбурзі.

"Нинішні прогнози щодо економічного зростання надихають, однак темпи цього зростання все ще повільніше, ніж хотілося б. Ми знову заявляємо про готовність до співпраці в сфері економіки і фінансів, щоб посилити економічне зростання і захиститися від існуючих при цьому ризиків", - наголошується в тексті.

"Ми продовжимо використовувати, як окремо, так і колективно, усі наявні інструменти - валютні, фінансові та структурні, - щоб домогтися виконання нашої мети: сильного, постійного, збалансованого та інклюзивного економічного зростання. Одночасно з цим ми будемо працювати над життєстійкістю економічної і фінансової систем", - йдеться в комюніке.

Крім того, країни G20 націлені на те, щоб у світі більше країн мали можливість отримувати вигоду від міжнародної торгівлі.

"Ми визнаємо, що досі не всі мали можливість в однаковій мірі користуватися перевагами від міжнародної торгівлі та інвестицій. Нам необхідно краще допомагати нашим народам користуватися перевагами і можливостями, наданими економічною глобалізацією", - йдеться в комюніке.