Події

19:44 08.07.2017

Лідери країн G20 погоджуються зміцнювати економічне зростання

Лідери країн G20 мають намір працювати над зміцненням економічного зростання, йдеться в комюніке, опублікованому за підсумками саміту в Гамбурзі.

"Нинішні прогнози щодо економічного зростання надихають, однак темпи цього зростання все ще повільніше, ніж хотілося б. Ми знову заявляємо про готовність до співпраці в сфері економіки і фінансів, щоб посилити економічне зростання і захиститися від існуючих при цьому ризиків", - наголошується в тексті.

"Ми продовжимо використовувати, як окремо, так і колективно, усі наявні інструменти - валютні, фінансові та структурні, - щоб домогтися виконання нашої мети: сильного, постійного, збалансованого та інклюзивного економічного зростання. Одночасно з цим ми будемо працювати над життєстійкістю економічної і фінансової систем", - йдеться в комюніке.

Крім того, країни G20 націлені на те, щоб у світі більше країн мали можливість отримувати вигоду від міжнародної торгівлі.

"Ми визнаємо, що досі не всі мали можливість в однаковій мірі користуватися перевагами від міжнародної торгівлі та інвестицій. Нам необхідно краще допомагати нашим народам користуватися перевагами і можливостями, наданими економічною глобалізацією", - йдеться в комюніке.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери G20 домовилися посилити співпрацю з питань міграції

Бойовики протягом дня 11 разів обстріляли позиції сил АТО

У Голосіївському районі Києва стався вибух у будинку

Одеса готується до навчань "Сі Бриз-2017"

Суд заарештував двох чиновників "Укрзалізниці"

ОСТАННЄ

Країни G20 мають намір працювати над створенням відкритих і гнучких ринків енергоресурсів

Макрон вважає за можливе співробітництво з Трампом, незважаючи на розбіжності

Ківа погодився очолити Соцпартію України

КМДА забезпечить тимчасовим житлом постраждалих внаслідок вибуху в Голосіївському районі

Під час забігу з биками в Памплоні знову є постраждалі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/uslugi.html
РЕКЛАМА