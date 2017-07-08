Країни G20 мають намір працювати над створенням відкритих і гнучких ринків енергоресурсів

Лідери країн G20 за підсумками саміту в Гамбурзі висловили готовність працювати над створенням відкритих і гнучких ринків енергоресурсів та наголосили на важливості забезпечення енергетичної безпеки в світі, йдеться в підсумковому комюніке зустрічі в верхах.

"Ми вважаємо енергетичну безпеку одним з головних принципів трансформації наших систем поставок енергоресурсів. І ми продовжимо роботу над відкритими, гнучкими і прозорими ринками для джерел енергії та технологій (в енергетичній сфері - ІФ)", - наголошується в документі.

У ньому також говориться про прагнення G20 "знизити викиди парникових газів за допомогою, зокрема, інновацій в сфері "чистої" енергетики, ефективного споживання енергії і роботи по створенню енергетичних систем з обмеженим викидом парникових газів".