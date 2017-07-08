Події

20:46 08.07.2017

До гуртожитку тимчасово готові оселитися 17 постраждалих від вибуху в Голосіївському районі Києва

17 осіб, які постраждали в результаті вибуху, що стався в суботу в Голосіївському районі, вже можуть оселитися в тимчасовому житлі, яке надасть Київська міська державна адміністрація.

Як повідомляє прес-служба КМДА, станом на 18:00 на відселення з будинку в гуртожиток Подільського району по вул. Оболонській погодилися 17 жителів. Від переселення відмовилися 50 жителів, 6 осіб в роздумах.

"Житло, яке отримають постраждалі, обладнане необхідною для житла технікою, є посуд, постіль", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Києві о 13:35 стався вибух у житловому будинку біля станції метро "Голосіївська". Одна жінка померла, ще шестеро людей травмовано внаслідок вибуху.

За попередньою інформацією правоохоронних органів, в будівлі вибухнув газ.

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