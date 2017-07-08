Меркель заявила про наявність глибоких розбіжностей між нею і Ердоганом

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в ході прес-конференції в Гамбурзі про збереження незгоди з позицією президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з ряду питань за підсумками двосторонніх переговорів в рамках G20.

За підсумками зустрічі з Ердоганом канцлер Німеччини зазначила, що ФРН "поважає зусилля Туреччини в тому, що стосується прийому біженців", змушених тікати з Сирії через громадянську війну.

У той же час, вона заявила, що між двома країнами залишаються глибокі розбіжності у деяких питаннях, включаючи арешти в Туреччині після невдалої спроби державного перевороту влітку минулого року.