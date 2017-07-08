Країною-господинею саміту G20 стане Аргентина

У 2018 році саміт "Великої двадцятки" пройде в Аргентині. Про це, як передає Deutsche Welle, розповіла канцлер Німеччини Ангела Меркель на завершальній прес-конференції саміту в Гамбурзі.

Меркель назвала одразу три країни, які в майбутньому зустрічатимуть лідерів G20. Слідом за Аргентиною в 2019-м саміт пройде в Японії, а в 2020 році країною-господинею саміту стане Саудівська Аравія.

Зустрічі лідерів "Великої двадцятки" проходять щорічно з 2008 року. Перший саміт пройшов у Вашингтоні і був пов'язаний зі світовою фінансовою кризою. У вересні 2013 року зустріч G20 відбулася в Санкт-Петербурзі.