Події

20:57 08.07.2017

Країною-господинею саміту G20 стане Аргентина

У 2018 році саміт "Великої двадцятки" пройде в Аргентині. Про це, як передає Deutsche Welle, розповіла канцлер Німеччини Ангела Меркель на завершальній прес-конференції саміту в Гамбурзі.

Меркель назвала одразу три країни, які в майбутньому зустрічатимуть лідерів G20. Слідом за Аргентиною в 2019-м саміт пройде в Японії, а в 2020 році країною-господинею саміту стане Саудівська Аравія.

Зустрічі лідерів "Великої двадцятки" проходять щорічно з 2008 року. Перший саміт пройшов у Вашингтоні і був пов'язаний зі світовою фінансовою кризою. У вересні 2013 року зустріч G20 відбулася в Санкт-Петербурзі.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Країни "нормандського формату" планують телефонну розмову

Число загиблих під час вибуху газу в Києві збільшилася до двох

Лідери G20 домовилися посилити співпрацю з питань міграції

Бойовики протягом дня 11 разів обстріляли позиції сил АТО

У Голосіївському районі Києва стався вибух у будинку

ОСТАННЄ

Меркель заявила про наявність глибоких розбіжностей між нею і Ердоганом

До гуртожитку тимчасово готові оселитися 17 постраждалих від вибуху в Голосіївському районі Києва

Країни G20 мають намір працювати над створенням відкритих і гнучких ринків енергоресурсів

Лідери країн G20 погоджуються зміцнювати економічне зростання

Макрон вважає за можливе співробітництво з Трампом, незважаючи на розбіжності

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА