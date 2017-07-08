Число загиблих під час вибуху газу в Києві збільшилася до двох

Число загиблих в результаті вибуху газу в житловому будинку в Києві збільшилося до двох. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За останніми даними, в результаті вибуху постраждали семеро людей, троє з них відмовилися від госпіталізації. Серед постраждалих під час вибуху є неповнолітній підліток.

Екстрені служби дістали з-під завалів тіла двох загиблих - жінки 1972 року народження і чоловіка, чия особа встановлюється. Пошуково-рятувальні роботи в зруйнованому будинку тривають.

Вибух газу стався 8 липня в триповерховому житловому будинку на Голосіївському проспекті в Києві раніше. В результаті вибуху сталося обвалення покрівлі та перекриття площею 3600 кв. м.