Одна людина загинула на шахті "Росія" ДП "Селидіввугілля"

Одна людина загинула і одна постраждала в ході робіт на шахті "Росія" ДП "Селидіввугілля" (м Новогродівка, Донецька обл.), повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Фейсбук в суботу пізно ввечері.

"Сьогодні на ш."Росія" ДП "Селидіввугілля" стався груповий нещасний випадок. Один кріпильник загинув, один травмований, двоє змогли залишити місце аварії", - йдеться в повідомленні.

М.Волинець також зазначив, що на відкотному штреку здійснювалися роботи з перекріплення гірничих виробок. "Паспорта на такі роботи не було, що є порушенням виробничого процесу", - підкреслив він.