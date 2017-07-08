Лідери G20 націлені на більш ефективне споживання ресурсів і боротьбу із забрудненням морів

Лідери країн G20 виступили з ініціативами, спрямованими на підвищення ефективності видобутку і споживання ресурсів і на боротьбу проти забруднення морів, йдеться в підсумковій заяві саміту в Гамбурзі.

Одна з схвалених ініціатив називається "Діалог G20 з ефективності ресурсів". В рамках неї "буде проводитися обмін методиками і досвідом країн з метою збільшити ефективність і розумність використання природних ресурсів".

Крім того, на саміті схвалили "План G20 по боротьбі із забрудненням морів", який "націлений на те, щоб запобігати скиданню сміття в моря і знижувати обсяги подібного скидання. Також будуть розглянуті соціально-економічні наслідки цієї проблеми".