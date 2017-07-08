У Польщі госпіталізували екс-президента країни Леха Валенсу

Колишній президент Польщі Лех Валенса потрапив до лікарні через проблеми з кровообігом. Про це повідомляє польське агентство PAP з посиланням на сина екс-президента Ярослава Валенсу.

За його словами, Лех Валенса був відправлений в кардіологічне відділення клінічного центру Гданського університету. Фотографії з лікарні були також опубліковані в акаунті політика в Facebook.

Син екс-президента зазначив, що деякі результати обстежень виглядають "тривожно", і, можливо, його батькові доведеться затриматися в лікарні. 10 липня Лех Валенса планував взяти участь в громадській акції у Варшаві на підтримку свободи слова, однак на даний момент невідомо, чи дозволять йому це лікарі.

Леху Валенсу 73 роки. Він був першим президентом Польщі після падіння соціалістичного режиму, з 1990 по 1995 рік. У 1980-х роках він виступав в якості лідера профспілки "Солідарність", який став одним з організаторів зміни режиму в країні.

У лютому 2016 року у вдови колишнього глави МВС Польської Народної Республіки

були виявлені документи, які, як припустили в польському Інституті національної пам'яті, можуть свідчити про співпрацю Валенси зі спецслужбами комуністичної Польщі. Сам екс-президент спростував можливість будь-яких зв'язків зі службами держбезпеки при комуністичному режимі.