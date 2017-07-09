У Києві відкрили оновлені фонтани на Русанівському каналі

В акваторії Русанівського каналу відновлено ​​роботу фонтанного комплексу.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, комплекс включає в себе 12 світло-музичних фонтанів. Вони будуть працювати щодня крім понеділка, а світло-музичне шоу чекає жителів в п'ятницю і суботу з 21:30 до 23:00.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, який традиційно відвідав запуск фонтанів в роботу, міській владі вдалося відновити роботу всіх найбільших фонтанів столиці.

"Нагадаю, що першу чергу Русанівських фонтанів мер Києва Віталій Кличко відкрив ще в травні минулого року і пообіцяв повне відновлення роботи комплексу. Тому ще в минулому році був розроблений проект всіх черг будівництва. Фонтани працюють синхронно, висота струменя досягає 30 метрів, вони мають вечірнє підсвічування і музичний супровід", - зазначив П.Пантелеєв.