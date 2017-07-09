Двоє поранених за минулу добу в зоні АТО

Бойовики 27 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в неділю вранці.

"У ході бойових дій двоє українських воїнів вчора отримали вогнепальні поранення. Стан їхнього здоров'я лікарі характеризують як задовільний", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку бойовики здійснили обстріл невисокої інтенсивності з заборонених мінометів калібру 120 мм позицій на околиці Мар'їнки. Також намагалися спровокувати бійців сил АТО в районі Широкиного, Богданівки, Гнутового, Павлополя і Новотроїцького. Для цього, в залежності від кожного окремого епізоду, бойовики застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети різних модифікацій, озброєння БМП і зенітні установки.

На донецькому напрямку найскладніше було поблизу Авдіївки - противник майже не припиняв обстрілів вранці і вже з настанням сутінків. В основному бойовики використовували піхотне озброєння, ввечері вони також ударили з мінометів калібрів 120 і 82 мм. Крім того, порушення бойовиками режиму припинення вогню на цьому напрямку зафіксовані в районі Песков і Зайцевого, де противник застосовував БМП, гранатомети і стрілецьку зброю різних калібрів.

На луганському напрямку найбільш напруженою ситуація була в районі Бахмутськой траси, де противник з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї неодноразово обстрілював українських воїнів, які тримають оборону біля селища Кримське. На цьому ж напрямку бойовики з мінометів і протитанкових гранатометів здійснили ввечері щільний обстріл опорних пунктів сил АТО неподалік Троїцького. Крім того, під ворожий вогонь з великокаліберних кулеметів потрапили оборонні укріплення українських військових у Станиці Луганській.