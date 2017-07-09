The Washington Post дізналася про втручання російських хакерів в енергосистему США

У недавній кібератаці на "десятки" американських АЕС, в тому числі на ядерні установки, винні російські хакери. Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на офіційних осіб уряду США.

"Нещодавні кібератаки на бізнес-системи американської атомної енергетики та інших енергетичних компаній були пов'язані з російськими хакерами, які, схоже, намагаються оцінити ці мережі" - йдеться в матеріалі газети.

За даними джерел The Washington Post, хакери не втручалися в роботу основних систем управління АЕС, а зламали системи, пов'язані з діловими і адміністративними завданнями, в тому числі бази даних персоналу станцій.

Влада США 7 липня заявила, що підозрює Росію в причетності до кібератаки на американські АЕС. Про це повідомляв Bloomberg з посиланням на ряд американських чиновників.

За словами співрозмовників видання, кібератаки була спрямовані на те, щоб "зірвати енергопостачання країни" і заволодіти контролем над системами управління обладнанням на АЕС. Представники станції Wolf Creek підтвердили Bloomberg факт кібератаки, зазначивши, що це не позначилося на роботі АЕС.

За даними управлінь МВС та ФБР США, "немає ніяких ознак загрози для громадської безпеки".