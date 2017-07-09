Події

08:25 09.07.2017

Преса КНДР назвала Корейський півострів найбільшою пороховою бочкою

"Не слід грати з вогнем, якщо сидиш на пороховій бочці", - під таким заголовком у неділю вийшла стаття в органі ЦК Трудової Кореї газеті "Нодон сінмун".

"Сполучені Штати своїми військовими провокаціями довели ризик ядерної війни на Корейському півострові до критичної позначки", - пише видання, коментуючи спільні американо-південнокорейські навчання, що пройшли в суботу.

Корейський півострів в статті називається "найбільшою в світі пороховою бочкою"

В ході навчань з бойовими стрільбами США і Південна Корея відпрацьовували дії у відповідь на потенційний ракетний удар Північної Кореї. Американські бомбардувальники B-1B Lancer багаторазово наближалися до розмежувальної лінії між двома корейськими державами, здійснювали бомбометання.

Газета назвала навчання "гамбітом паліїв війни" і попередила, що "навіть маленький прорахунок або помилка можуть негайно привести до початку ядерної війни (в регіоні - ІФ), яка неминуче виллється в нову світову війну

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