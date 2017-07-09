Події

08:29 09.07.2017

Лісові пожежі досягли житлових районів Санта-Барбари

Лісові пожежі в штаті Каліфорнія наблизилися до курортної зони, округу Санта-Барбара, повідомив телеканал CNN. Через пожежі в небезпеці знаходяться від 150 до 200 будинків.

Вогонь торкнувся районів, які не вигоряли довгі роки. Зараз в Санта-Барбарі встановилася низька вологість і висока температура, а вітер спрямований до населених областей. Дим від пожежі видно з міста Санта-Марія з населенням понад сто тисяч осіб.

Синоптики повідомили, що ймовірність дощу 20%.

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