Тіллерсон прибув з візитом в Україну

Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибув в Україну з візитом, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Під час візиту Р.Тіллерсон проведе зустріч із президентом України Петром Порошенком.

Літак Держсекретаря приземлився в аеропорту "Боісполь" в Києві близько 9:50. Американську делегацію зустрічали перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, а також посол США в Україні Марі Йованович.

Одразу після того як Р.Тіллерсон вийшов з літака його зустріли хлібом і сіллю, після чого Держсекретар сів в автомобіль і залишив територію аеропорту.

Як очікується, Р.Тіллерсон і президент України в Києві в неділю проведуть переговори.