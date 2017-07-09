Події

11:35 09.07.2017

Тіллерсон прибув з візитом в Україну

Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибув в Україну з візитом, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Під час візиту Р.Тіллерсон проведе зустріч із президентом України Петром Порошенком.

Літак Держсекретаря приземлився в аеропорту "Боісполь" в Києві близько 9:50. Американську делегацію зустрічали перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, а також посол США в Україні Марі Йованович.

Одразу після того як Р.Тіллерсон вийшов з літака його зустріли хлібом і сіллю, після чого Держсекретар сів в автомобіль і залишив територію аеропорту.

Як очікується, Р.Тіллерсон і президент України в Києві в неділю проведуть переговори.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Двоє поранених за минулу добу в зоні АТО

У Польщі госпіталізували екс-президента країни Леха Валенсу

Одна людина загинула на шахті "Росія" ДП "Селидіввугілля"

Число загиблих під час вибуху газу в Києві збільшилася до двох

Лідери G20 домовилися посилити співпрацю з питань міграції

ОСТАННЄ

Переселено 23 мешканців будинку, постраждалого внаслідок вибуху в Голосіївському районі

Майже 150 тисяч жителів американського Лос-Анджелеса залишилися без світла

Католицька церква заборонила безглютеновий хліб для причастя

У Тернопільській області автобус з півсотнею пасажирів впав з обриву - багато постраждалих, один загиблий

Кабмін оголосив конкурс на члена НАЗК

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog5577.html
РЕКЛАМА