Переселено 23 мешканців будинку, постраждалого внаслідок вибуху в Голосіївському районі

23 мешканці будинку, постраждалого внаслідок вибуху в Голосіївському районі Києва в суботу, переселені у тимчасове житло, надане Київською міською державною адміністрацією, повідомляє прес-служба КМДА в неділю.

"Станом на 9:00 9 липня 23 мешканці відселені з будинку в гуртожиток Подільського району на вул. Оболонська, 34. Житло, яке отримали постраждалі, обладнане необхідною технікою, є посуд, постільна білизна, рушники. У міста є маневрений фонд житла, який дає можливість розселяти людей в аварійних ситуаціях і з аварійного житла", - розповів заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

За фактом цієї події планується проведення виїзного засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА для встановлення причин вибуху та визначення придатності будинку до подальшої експлуатації або відселення мешканців будинку.

Як повідомлялося, станом на 18:00 суботи на відселення з будинку в гуртожиток Подільського району на вул. Оболонська погодилися 17 осіб. Від переселення відмовилися 50 мешканців постраждалого будинку, 6 осіб ще думали про відселення.

Вибух у триповерховому житловому будинку на проспекті Голосіївському, 70 стався близько 13:30 8 липня. Унаслідок вибуху загинули двоє та постраждали шестеро людей, зруйновані два поверхи в одному з під'їздів будинку. Роботи з розбирання будівельних конструкцій зруйнованого будинку завершилися у неділю вранці. Причини події з'ясовуються.