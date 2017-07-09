Події

13:43 09.07.2017

Бойовики 6 разів застосовували міномети в суботу

За минулу добу, 8 липня, незаконні збройні формування 27 разів порушували режим тиші в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, причому 6 разів застосовували заборонене мінськими домовленостями важке озброєння - міномети, повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, на луганському напрямку бойовики 7 разів обстріляли позиції сил АТО в суботу, причому важке озброєння застосовували у 4 випадках. "Найгарячішою точкою минулої доби там було селище Кримське, де противник п'ять разів відкривав вогонь. І більше половини цих обстрілів були мінометними, тривали в середньому по півгодини кожен", - розповів О.Мотузяник на брифінгу в неділю в Києві.

Також на мінометний обстріл наразилося с. Троїцьке Попаснянського району – з нього бойовики випустили 25 мінометних боєприпасів.

На донецькому напрямку бойовики 8 разів обстріляли позиції сил АТО, з них один раз із застосуванням важкого озброєння – мінометів під Авдіївкою.

На маріупольському напрямку незаконні збройні формування обстріляли позиції сил АТО 12 разів, з них із застосуванням важкого озброєння один раз. "У Мар'їнці ворог випустив дві міни – це був єдиний випадок застосування важкого озброєння противником на маріупольському напрямку за минулу добу", - розповів речник Міноборони.

"Незважаючи на те, що більшість обстрілів мали провокаційний характер, на деякі з цих провокацій, найбільш зухвалі, сили АТО відкривали вогонь у відповідь", - додав О.Мотузяник.

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