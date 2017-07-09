Пожежі або вибуху на шахті "Росія" ДП "Селидіввугілля" не було

Загиблому внаслідок суботньої аварії на шахті "Росія" ДП "Селидіввугілля" (м. Новогродівка, Донецька обл.) було 37 років, постраждалому - 38 років. Його госпіталізували в Селидівську міську лікарню у стані середньої тяжкості, повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Аварія сталася 8 липня близько 15-ї години при проведенні демонтажних робіт. На непрацюючому південному корінному штреку №16, на горизонті 210 метрів обвалилася гірнича порода. Ані пожежі, ані вибуху на шахті не зареєстровано, підземні аварійно-рятувальні роботи завершені", - написав П.Жебрівський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у неділю.

"Глибокі співчуття родині загиблого. А врятованому гірникові - якнайшвидшого одужання", - додав він.

Як повідомлялося, про трагедію на шахті "Росія" ДП "Селидіввугілля" раніше повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. "Стався груповий нещасний випадок. Один кріпильник загинув, один травмований, двоє змогли залишити місце аварії", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у суботу пізно ввечері.

Голова профспілки зазначив, що на відкатному штреку відбувалися роботи з перекріплення гірничих виробок. "Паспортів на такі роботи не було, що є порушенням виробничого процесу", - наголосив М.Волинець.