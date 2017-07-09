Російські спецслужби планують теракти на Донбасі в районах КПВВ

Російські спецслужби планують вчинити низку терористичних актів у районах розташування контрольних пунктів в'їзду/виїзду з окупованих територій Донецької та Луганської областей, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Крім того, повідомляється, що вибухи в п'ятницю в Луганську здійснювалися під керівництвом співробітників ФСБ РФ. "За наявними даними, подвійний терористичний акт, вчинений 7 липня ц. р. в Луганську, здійснили військовослужбовці інженерно-саперної роти 2 АК Центру територіальних військ Південного У ЗС РФ під керівництвом співробітників ФСБ РФ", - наголошується в повідомленні.

У ГУР заявили, що мета терактів - звинувачення керівництва України і силових структур у невиконанні Мінських домовленостей та ескалація напруження на сході країни напередодні обговорення російської агресії проти України лідерами країн-учасниць "нормандського формату" в Гамбурзі (у рамках саміту "Великої двадцятки").

Крім того, в ГУР повідомили про продовжуються випадки дезертирства і злочинних дій щодо місцевого населення з боку НЗФ. "Так, 7 липня ц. р. військовослужбовець зі складу 11 окремого мотострілецького полку Мінченко Микола Миколайович (позивний "Біс", громадянин РФ) самовільно залишив місце несення служби зі зброєю. Коли він намагався сховатися, взяв у заручники громадянську особу (жінку) і намагався в подальшому потрапити на територію РФ", - поінформували розвідники.