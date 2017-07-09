Бойовики 10 раз обстріляли позиції сил АТО в неділю, загиблих і поранених немає

Незаконні збройні формування 10 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції на сході України в неділю з початку доби станом на 18:00, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Оперативна обстановка в районі проведення АТО істотно не змінилася .... З початку доби окупанти 10 разів застосовували зброю проти українських захисників. Зокрема, два рази противник бив по нашим укріпленням із заборонених Мінськими угодами мінометів", - повідомляється в зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00, опублікованому в соцмережі Facebook.

При цьому, згідно з повідомленням, в рядах українських військовослужбовців внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. "Втрат серед бійців сил АТО в результаті ворожих обстрілів сьогодні не було", - відзначають в прес-центрі.

На приморському (маріупольському напрямі) бойовики обстрілювали позиції сил АТО у Павлополі і Широкиному з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП.

На донецькому напрямку був лише один обстріл - з протитанкових гранатометів і іншого піхотного озброєння з оборонних укріплень сил АТО поблизу Авдіївки.

На луганському напрямку бойовики порушували оголошене перемир'я п'ять разів. "Вранці загарбники з мінометів калібру 120 мм стріляли по нашим опорним пунктам поблизу Кримського і Новотошківського, а після обіду обстріляли зі стрілецької зброї один з підрозділів ЗСУ, що біля сел.Желтое, і знову відкривали вогонь з протитанкових гранатометів в районі Бахмутської траси", - повідомляє прес-центр.