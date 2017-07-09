Події

20:07 09.07.2017

До кінця доби в столиці гроза і пориви вітру

Увечері в Києві і області очікується гроза і пориви вітру 15-18 м/с, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"В найближчу годину та до кінця дня 9 липня в столиці очікується гроза і пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні на сайті КМДА з посиланням на Український гідрометцентр в неділю ввечері.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру: уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автомобілі; всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті.

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