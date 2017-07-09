Події

20:48 09.07.2017

Постпред США в ООН заявила про недовіру до Росії

США не довіряють і не мають наміру довіряти Росії з питань кібербезпеки. Про це в інтерв'ю телеканалу CNN заявила постпред США в ООН Ніккі Гейлі.

Вона нагадала, що саме російський дипломат нині очолює бюро по боротьбі з тероризмом в ООН. "З точки зору кібербезпеки ми повинні працювати з Росією, говорити їй, що відбувається, буде відбуватися", - заявила вона. При цьому, зазначила Гейлі, це не означає, що Вашингтон готовий довіритися російським партнерам. "Ми ніколи не довіряли Росії, ми не можемо довіряти Росії, і ми не будемо їй довіряти", - підкреслила вона.

Раніше Ніккі Гейлі заявляла, що Дональд Трамп обізнаний щодо втручання російських хакерів у вибори в США і піднімав цю тему на переговорах з Володимиром Путіним в Гамбурзі. Сам Дональд Трамп, розповідаючи про зустріч з російським лідером, згадав, що "двічі сильно натиснув" на нього з цього питання. Однак Путін спростував ці звинувачення.

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