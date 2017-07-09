Події

20:53 09.07.2017

Холодницький анонсував подання про зняття недоторканності на ще одного нардепа

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що найближчим часом до регламентного комітету Верховної Ради надійде подання про зняття недоторканності зі ще одного народного депутата за злочин, пов'язаний з корупцією.

"У мене на столі вже лежить ще одне подання на ще одного народного депутата за злочин з корупційною складовою. Думаю, до кінця наступного тижня ми його внесемо, принаймні, до регламентного комітету", - розповів він "ТСН. Тиждень".

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