Події

21:14 09.07.2017

Німеччина почала виведення військ з авіабази "Інджірлік"

За даними Der Spiegel, з Туреччини на авіабазу в Йорданію був переведений літак-заправник і обслуговуючий його персонал бундесверу. Виведення військ завершиться в жовтні.

З турецької авіабази "Інджірлік" в неділю, 9 липня, почалося виведення військ бундесверу. За даними джерела німецького видання Der Spiegel в міністерстві оборони, першим на авіабазу в Йорданії був переведений літак-заправник Airbus A310 MRTT. Базу в Туреччині також покинули близько 20 осіб, які обслуговують літак, пише видання.

Всього на авіабазі "Інджірлік" знаходилися близько 260 німецьких військовослужбовців, шість літаків-розвідників "Торнадо", які обладнані спеціальною оптикою, і один літак-заправник. Вони підтримували повітряні удари по позиціях терористичного угрупування "Ісламська держава" в Сирії і Іраку. Тепер авіацію і військовий контингент буде перебазовано до Йорданії, звідки ВС Німеччини продовжать участь в операціях міжнародної антитерористичної коаліції. Німецькі військові повинні залишити територію Туреччини до кінця липня, а перенесення військ за планом завершиться до жовтня.

Причиною виведення військ стала заборона турецького уряду на відвідування німецькими парламентаріями військового контингенту, розквартированого в Інджірліку. Як обґрунтування, висувалися різні приводи, зокрема прийняття бундестагом резолюції, в якій події 1915 року в Османській імперії були визнані геноцидом вірменського народу. Наступним приводом стало надання Берліном політичного притулку турецьким військовим, які втекли з країни після невдалої спроби путчу в липні 2016 року.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Холодницький анонсував подання про зняття недоторканності на ще одного нардепа

Російські спецслужби планують теракти на Донбасі в районах КПВВ

Пожежі або вибуху на шахті "Росія" ДП "Селидіввугілля" не було

За добу в зоні АТО поранені двоє українських військових

Двоє поранених за минулу добу в зоні АТО

ОСТАННЄ

Затриманий на Донбасі росіянин Агєєв підтвердив, що є військовослужбовцем-контрактником

Міністри ОПЕК+ поки не будуть обговорювати збільшення скорочення видобутку нафти

Постпред США в ООН заявила про недовіру до Росії

До кінця доби в столиці гроза і пориви вітру

В'єтнамські копи конфіскували близько трьох тонн слонової кістки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить брюки спортивные на price.ua
РЕКЛАМА