Німеччина почала виведення військ з авіабази "Інджірлік"

За даними Der Spiegel, з Туреччини на авіабазу в Йорданію був переведений літак-заправник і обслуговуючий його персонал бундесверу. Виведення військ завершиться в жовтні.

З турецької авіабази "Інджірлік" в неділю, 9 липня, почалося виведення військ бундесверу. За даними джерела німецького видання Der Spiegel в міністерстві оборони, першим на авіабазу в Йорданії був переведений літак-заправник Airbus A310 MRTT. Базу в Туреччині також покинули близько 20 осіб, які обслуговують літак, пише видання.

Всього на авіабазі "Інджірлік" знаходилися близько 260 німецьких військовослужбовців, шість літаків-розвідників "Торнадо", які обладнані спеціальною оптикою, і один літак-заправник. Вони підтримували повітряні удари по позиціях терористичного угрупування "Ісламська держава" в Сирії і Іраку. Тепер авіацію і військовий контингент буде перебазовано до Йорданії, звідки ВС Німеччини продовжать участь в операціях міжнародної антитерористичної коаліції. Німецькі військові повинні залишити територію Туреччини до кінця липня, а перенесення військ за планом завершиться до жовтня.

Причиною виведення військ стала заборона турецького уряду на відвідування німецькими парламентаріями військового контингенту, розквартированого в Інджірліку. Як обґрунтування, висувалися різні приводи, зокрема прийняття бундестагом резолюції, в якій події 1915 року в Османській імперії були визнані геноцидом вірменського народу. Наступним приводом стало надання Берліном політичного притулку турецьким військовим, які втекли з країни після невдалої спроби путчу в липні 2016 року.