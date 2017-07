У Стамбулі сотні тисяч людей вийшли на акцію протесту проти Ердогана

У Стамбулі пройшла масова акція протесту проти політики влади. За даними Reuters, на неї вийшли понад 100 тис. чоловік.

Як повідомляє Hurriyet Daily News, акція стала частиною 25-денного "Маршу за справедливість", організованого опозиційним політиком, лідером Республіканської народної партії Кемалем Киличдароглу. Учасники акції вимагають від влади скасування надзвичайного стану, введеного після спроби держперевороту в країні влітку 2016 року, і припинення переслідування політичних супротивників Ердогана. Турецьке видання опублікувало фото з місця протесту в своєму Twitter.

#LATEST: Turkey's state of emergency must be lifted, main opposition leader Kılıçdaroğlu says at Justice Rally https://t.co/w8noI82Itv pic.twitter.com/GE3yMgRQtb