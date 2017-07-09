У Стамбулі сотні тисяч людей вийшли на акцію протесту проти Ердогана

У Стамбулі пройшла масова акція протесту проти політики влади. За даними Reuters, на неї вийшли понад 100 тис. чоловік.

Як повідомляє Hurriyet Daily News, акція стала частиною 25-денного "Маршу за справедливість", організованого опозиційним політиком, лідером Республіканської народної партії Кемалем Киличдароглу. Учасники акції вимагають від влади скасування надзвичайного стану, введеного після спроби держперевороту в країні влітку 2016 року, і припинення переслідування політичних супротивників Ердогана. Турецьке видання опублікувало фото з місця протесту в своєму Twitter.

#LATEST: Turkey's state of emergency must be lifted, main opposition leader Kılıçdaroğlu says at Justice Rally https://t.co/w8noI82Itv pic.twitter.com/GE3yMgRQtb — Hürriyet Daily News (@HDNER) 9 июля 2017 г.

Киличдароглу також виступив проти змін, внесених до Конституції країни після квітневого референдуму, які розширюють повноваження президента країни. На мітингу він зажадав повернути владні повноваження парламенту.

"Ми йшли маршем за неіснуюче правосуддя. Ми йшли за права жертв, ув'язнених адвокатів і журналістів, науковців, вигнаних з університетів", - заявив він. Після цього він зачитав список з десяти вимог до влади і пообіцяв продовжувати протест, поки вони не будуть виконані.

Спроба державного перевороту в Туреччині сталася в липні 2016 року. Після неї влада країни заарештувала 50 тис. осіб за підозрою в причетності до угруповання ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, звинуваченого в організації заколоту. Крім цього 150 тис. чоловік були звільнені зі своїх посад. Зачистки пройшли серед військових, співробітників правопорядку, викладачів.