В Одесу на навчання прибули літаки і кораблі НАТО

На вихідних в Одесу, для проведення українсько-американських навчань "Сі Бриз-2017", прибули літаки і кораблі Північноатлантичного альянсу, повідомили одеські ЗМІ.

"В Одесу 9 липня прибули на навчання" Сі Бриз-2017 "три судна і два військові літаки", - йдеться в повідомленні на сайті місцевого видання "Думська" в неділю.

В одеський порт в 11 ранку зайшли три турецькі судна: корабель F241 Turgutreis, підводний човен і великий десантний корабель NL 214.

Повідомляється також, що близько 8 ранку, в Практичну гавань зайшов румунський корвет "Контр-адмірал Хорія Мачелларіу".

У суботу в одеському аеропорту приземлилися два борти країн НАТО. Американський C-130J Геркулес, який привіз водолазів і угорський C-17A Globemaster III доставив кілька десятків військовослужбовців інших спеціальностей і спорядження для навчань.

Як повідомлялося, Військово-морські сили Збройних сил України спільно з іноземними партнерами завершують підготовку до українсько-американських навчань "Сі Бриз-2017" (Sea Breeze-2017), проведення яких заплановано на 10-23 липня в північно-західній частині Чорного моря, в Одеській і Миколаївській областях.