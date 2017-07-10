У Лондоні велика пожежа на ринку

До гасіння сильної пожежі на лондонському ринку Camden Lock Market в понеділок рано вранці залучено 10 пожежних розрахунків і близько 70 вогнеборців, повідомила служба пожежної охорони британської столиці.

We now have ten fire engines and over 70 firefighters dealing with the #Camden Lock Market fire. Please avoid the area © @CamdenJohnny pic.twitter.com/bdi5HauCLr — London Fire Brigade (@LondonFire) 10 июля 2017 г.

"Горять перший, другий і третій поверхи будівлі, а також дах будівлі на ринку", - говориться в повідомленні, розміщеному на офіційній сторінці служби в Твіттері.

#CamdenMarket fire update: the 1st, 2nd and 3rd floors, plus the roof, of a building within the market are alight © @CamdenJohnny pic.twitter.com/Y15isabNq8 — London Fire Brigade (@LondonFire) 10 июля 2017 г.

Виклик в службу швидкої медичної допомоги надійшов о 00:07 за місцевим часом (2:07 кск). Представник служби повідомила, що до місця пожежі було направлено бригади медиків, проте поки що інформації про жертви і постраждалих немає.

"До нас пацієнти не надходили, але ми залишаємося на місці події", - повідомила вона.