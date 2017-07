У Лондоні велика пожежа на ринку

До гасіння сильної пожежі на лондонському ринку Camden Lock Market в понеділок рано вранці залучено 10 пожежних розрахунків і близько 70 вогнеборців, повідомила служба пожежної охорони британської столиці.

We now have ten fire engines and over 70 firefighters dealing with the #Camden Lock Market fire. Please avoid the area © @CamdenJohnny pic.twitter.com/bdi5HauCLr