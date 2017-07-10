Події

07:03 10.07.2017

У Лондоні велика пожежа на ринку

До гасіння сильної пожежі на лондонському ринку Camden Lock Market в понеділок рано вранці залучено 10 пожежних розрахунків і близько 70 вогнеборців, повідомила служба пожежної охорони британської столиці.

"Горять перший, другий і третій поверхи будівлі, а також дах будівлі на ринку", - говориться в повідомленні, розміщеному на офіційній сторінці служби в Твіттері.

Виклик в службу швидкої медичної допомоги надійшов о 00:07 за місцевим часом (2:07 кск). Представник служби повідомила, що до місця пожежі було направлено бригади медиків, проте поки що інформації про жертви і постраждалих немає.

"До нас пацієнти не надходили, але ми залишаємося на місці події", - повідомила вона.

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