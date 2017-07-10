Події

07:08 10.07.2017

З понеділка очікуються дощі з грозами

На цьому тижні в столиці і області очікуються дощі з грозами, температура повітря буде коливатися від +15 вночі, до + 27 вдень, повідомили на Gismeteo.ua.

"На наступному тижні очікується мінлива хмарність - позначка термометра підніметься до +27 градусів вдень і до +15 вночі", - йдеться в повідомленні на сайті Gismeteo.ua.

Уточнюється, що у вівторок, 11 липня, погода в столиці та Київській області буде дощовою, можливі грози. Днем до +32, вночі +18.

У середу вночі можливий дощ, вдень же буде хмарно. Температура вночі буде +22, а вдень повітря прогріється +29.

У четвер вдень очікується дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі буде +19, а вдень +24 градуса.

У п'ятницю буде хмарно, опадів не очікується. Вдень стовпчик термометра підніметься до +20 градусів, а вночі - до +15.

У суботу очікується невеликий дощ. Температура повітря прогріється до +22 градусів, а в неділю опадів не передбачається. Очікується до +24 градусів.

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