Події

07:18 10.07.2017

Трамп сумнівається в перспективах створення групи з кібербезпеки з РФ

Американський президент уточнив інформацію про підсумки розмови з Володимиром Путіним

Президент США Дональд Трамп сумнівається, що вдасться сформувати спільну з Росією групу з питань кібербезпеки, про яку він говорив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту G20.

"Те, що ми з президентом Путіним обговорювали питання про групу, ще не означає, що я вірю в те, що це станеться, це неможливо", - написав Трамп на своїй сторінці в твіттері.

Деякі американські конгресмени, наприклад, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, вже піддали жорсткій критиці цю принципову домовленість.

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