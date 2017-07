Трамп сумнівається в перспективах створення групи з кібербезпеки з РФ

Американський президент уточнив інформацію про підсумки розмови з Володимиром Путіним

Президент США Дональд Трамп сумнівається, що вдасться сформувати спільну з Росією групу з питань кібербезпеки, про яку він говорив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту G20.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did!