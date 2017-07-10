Трамп сумнівається в перспективах створення групи з кібербезпеки з РФ

Американський президент уточнив інформацію про підсумки розмови з Володимиром Путіним

Президент США Дональд Трамп сумнівається, що вдасться сформувати спільну з Росією групу з питань кібербезпеки, про яку він говорив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту G20.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2017 г.

"Те, що ми з президентом Путіним обговорювали питання про групу, ще не означає, що я вірю в те, що це станеться, це неможливо", - написав Трамп на своїй сторінці в твіттері.

Деякі американські конгресмени, наприклад, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, вже піддали жорсткій критиці цю принципову домовленість.