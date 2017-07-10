38 обстрілів позицій сил АТО, загиблих і поранених немає

Незаконні збройні формування 38 раз обстріляли позиції сил антитерористичної операції на сході України за неділю, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Не дивлячись на підвищення ворожої вогневої активності, жоден український воїн вчора в результаті бойових дій не постраждав", - повідомляється в зведенні прес-центру штабу АТО на сторінці в Facebook в понеділок вранці.

На приморському напрямку бойовики 20 раз порушували режим припинення вогню. Зокрема, з 82-мм мінометів вони обстріляли позиції ЗСУ в районі Березової, Новотроїцького, Красногорівки і Новомихайлівки. Там же, а також поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового і Мар'їнки, НВФ методично обстрілювали українські позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, на окремих ділянках - з озброєння БМП.

На донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь по підрозділах сил АТО 8 разів. Майже всі ці збройні провокації зафіксовані в передмісті Авдіївки. Особливо щільний вогонь бойовики відкривали по опорним пунктам ЗСУ на підступах до цього міста з майже всього наявного у них піхотного озброєння, а також мінометів калібрів 120 і 82-мм. Крім того, пізно ввечері з протитанкових гранатометів було обстріляно один з підрозділів ЗСУ, який тримає оборону неподалік Верхньоторецька.

На луганському напрямку зафіксовано 10 фактів застосування НВФ зброї проти українських підрозділів. Бойовики обстріляли ще вранці зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ в районі Кримського і Новотошківського і продовжили обстріли вдень. Зокрема, зі стрілецької зброї вони вели вогонь поблизу селища Жовте, двічі обстрілювали захисників Кримського з гранатометів і великокаліберних кулеметів, а в районі Малинового били з підствольних гранатометів. Увечері НВФ з піхотного озброєння обстрілювали укріплення українських армійців у Дінця і Золотого. Неподалік Новоалександрівки бойовики били з БМП, а пізно ввечері обстріляли з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів військовослужбовців ЗСУ, які тримають оборону в районі Новозванівки.