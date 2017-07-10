Вартість освітньої реформи в Україні майже 90 млрд грн

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що кошти на проведення реформи освіти можуть бути знайдені як всередині країни, так і з зовнішніх джерел.

В.Гройсман в ефірі телеканалу "Україна" у неділю відзначив, що вартість реалізації реформи освіти становить 87 млрд грн.

"Ми будемо все робити, щоб знайти ці кошти, як всередині країни, так і в зовнішніх джерелах, щоб проводити реформу освіти", - сказав прем'єр.

Він додав, що навіть якщо міжнародні партнери України готові допомогти з проведенням реформи інституційно і фінансово, то все одно внесок України повинен бути найбільшим.