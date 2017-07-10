У Каліфорнії через природні пожежі евакуювали майже 8 тис. чоловік

У Каліфорнії евакуювали майже 8 тис. осіб через природні пожежі, повідомляє Associated Press з посиланням на службу пожежної безпеки.

Через пожежу, яка виникла біля підніжжя гірської системи Сьєрра-Невада в 60 милях від міста Сакраменто, евакуювали 4 тис. осіб. Ще 7,4 тис. осіб отримали повідомлення про необхідність підготуватися до евакуації, відзначає агентство.

Ще 3,6 тис. осіб, в тому числі туристів, евакуювали в результаті лісової пожежі в долинах на схід від Санти-Барбари в Південній Каліфорнії, пише Associated Press.

За інформацією агентства, площа пожежі складає майже 20 кв. км.