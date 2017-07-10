Події

07:45 10.07.2017

Рух Військово-грузинською дорогою після зсуву відновлено

Знято заборону на пересування транспорту, введену о 18:00 неділі через сходження великої скельної маси на 128-му кілометрі (біля сел.ЦДО) автомагістралі Мцхета-Степанцмінда-Ларс (Військово-Грузинська дорога), що зв'язує Грузію з Росією, повідомляє департамент автодоріг Мінрегіонрозвитку та інфраструктури Грузії.

За інформацією відомства, на місці оперативно було мобілізовано важку техніку, яка в найкоротший термін розчистила проїжджу частину дороги.

"На заданій ділянці рух відновлений для всіх видів автотранспорту", - йдеться в повідомленні.

Військово-Грузинська дорога нині є єдиним сухопутним маршрутом, що зв'язує з РФ не тільки Грузію, але і Вірменію.

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Інтерфакс-Україна
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