США скасували заборону на провезення електроніки на рейсах Kuwait Airway

Адміністрація транспортної безпеки США зняла заборону на провезення електронних пристроїв на рейсах Kuwait Airways, повідомляє кувейтська газета Arab Times.

Таке рішення було прийнято після того, як влада США перевірила заходи безпеки на рейсах авіакомпанії, уточнює видання.

"Безпека є головним завданням авіакомпанії. Заходи безпеки повністю відповідають міжнародним нормам", - наводить видання слова голови ради директорів Kuwait Airways.

"Тепер пасажири рейсів, що прямують з міжнародного аеропорту Кувейту в аеропорт імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, зможуть користуватися усіма своїми персональними електронними пристроями", - йдеться в повідомленні в Twitter Kuwait Airways.

Раніше, 5 липня, США скасували заборону на провезення електронних пристроїв на рейсах, які слідують зі Стамбула. За три дні до цього влада Сполучених Штатів зняла заборону на провезення ноутбуків на борту літаків, що прилітають із аеропорту столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Обмеження на провезення електронних пристроїв в ручній поклажі в літаках, що прямують з країн Африки та Близького Сходу, ввели в березні. Причиною стала загроза терактів з використанням гаджетів. Як зазначає джерело CNN, загроза теракту походила від підрозділу організації "Аль-Каїда" на Аравійському півострові.

Співрозмовник телеканалу розповів, що повідомлення про можливий теракт розвідка США підтвердила під час рейду американського спецназу в Ємені. Терористи, за даними джерела, намагалися розробити бомбу для проходу через системи безпеки і атаки комерційних рейсів.