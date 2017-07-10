Маккейн заявив про відсутність переможної стратегії США в Афганістані

Сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн в ході виступу в програмі Face the Nation телеканалу CBS звинуватив нинішнє керівництво США у відсутності переможної стратегії в Афганістані. "Якщо ми там не виграємо, то, значить, ми програємо. Афганська армія несе неприйнятні втрати. А все тому, що у нас немає нової стратегії", - сказав Маккейн.

Сенатор зазначив, що військові приходять до Конгресу і просять додаткового фінансування для проведень операцій в Афганістані. "Я неодноразово запитував і генерала Меттіса (главу Пентагону), і генерала Макмастера (радника Дональда Трампа з національної безпеки), яка у нас стратегія. Ось коли вона з'явиться, ми виділимо гроші і на танки, і на додаткові сили", - додав Маккейн.

При цьому сенатор зазначив, що основна проблема полягає в нинішній адміністрації. За його словами, президент повинен особисто оголосити стратегію і пояснити американському народу, що США мають намір домогтися перемоги в Афганістані. "Не можна забувати 11 вересня", - підкреслив Маккейн.

Як повідомляє Reuters, виступ Маккейна викликав критику як в Державному департаменті, так і серед його колег. Так, співрозмовник агентства у зовнішньополітичному відомстві США підкреслив, що зараз обговорюється перегляд американської політики в Пакистані і Афганістані, де в останні місяці активізувалися бойовики руху "Талібан".