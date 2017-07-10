Події

08:12 10.07.2017

Парубій закликав Гуттеріша позбавити РФ права вето в Радбезі ООН

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликав генсека ООН Антоніо Гуттеріша розглянути питання про позбавлення Росії "права вето" на Радбезі ООН.

"Закликав ООН позбавити Росію" права вето на Радбезі ООН. Агресор не має права вирішувати питання в ООН щодо держави, на яку він напав", - написав він на своїй сторінці в Твіттер в неділю ввечері.

Крім того, під час зустрічі А.Парубія з А.Гуттерішем обговорювалася гуманітарна ситуація на Донбасі і в Криму. Голова ВР України подякував генсека ООН за надану Організаціей допомогу Україні в гуманітарній сфері.

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Інтерфакс-Україна
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