Ціна на Brent піднялася вище $ 47 за барель

Нафта дорожчає в ході азіатських торгів у понеділок після падіння до найнижчих позначок за два тижні, яке трейдери вважали надмірним.

Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:15 за Києвом піднялася на 37 центів (0,79%) - до $ 47,08 за барель.

Нафта WTI з поставкою в серпні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася на $ 0,34 (0,77%) - до $ 44,57 за барель.

Минулої п'ятниці Brent опустилася на $ 1,40 (2,9%), до $ 46,71 за барель, WTI - на $ 1,29 (2,8%), до $ 44,23 за барель. Падіння за тиждень склало близько 4%.

Як повідомила в п'ятницю нафто-сервісна компанія Baker Hughes, кількість нафтових бурових установок в експлуатації в США на минулому тижні збільшилася на сім одиниць, до 763. Деякі аналітики і учасники ринку розраховували на зниження цього показника.

Макростратег Seaport Global Securities Річард Хейстінгс заявив MarketWatch, що не слід недооцінювати вплив на нафтовий ринок новин про перехід ряду автовиробників виключно на електромобілі та гібриди, а також про поступову відмову Франції від використання двигунів внутрішнього згоряння.