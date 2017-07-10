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08:52 10.07.2017

До Конгресу США надійшла пропозиція ввести санкції проти РФ за порушення договору про РСМД

Голова комітету із закордонних справ палати представників Конгресу США Ед Ройс вніс поправку до законопроекту про оборону на 2018 рік про введення нових санкцій відносно Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, повідомляє видання The Hill.

"Ройс представив поправку до щорічного законопроекту з питань оборонної політики, який, як очікується, буде винесено на розгляд палати на цьому тижні", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, конгресмен "пропонує ввести санкції щодо окремих осіб, які допомагають Росії розробляти основні системи озброєнь, а також щодо держав-спонсорів тероризму, які купують таку зброю".

Е.Ройс вважає, що Росія "протягом багатьох років відверто ігнорує зобов'язання в рамках Договору про РСМД". "І це ще один приклад російської агресії, яка підриває глобальну стабільність", - зазначає конгресмен.

Як нагадує видання, в законопроекті про оборону вже є попередження щодо порушення Росією договору і його вимог протягом 15 місяців з моменту прийняття законопроекту. В такому випадку, "за національним законодавством США більше не будуть пов'язані зобов'язаннями, які випливають з цього договору".

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