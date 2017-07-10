Україна від закінчення опалювального сезону збільшила запаси в ПСГ майже до 12 млрд куб. м

Україна після закінчення опалювального сезону 2016/2017 років збільшила запаси газу в своїх підземних сховищах (ПСГ) на 47,3%, свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз".

Так, з 22 березня, коли були зафіксовані найменші запаси газу в ПСГ в цьому році, до 8 липня сховища поповнилися на 3 млрд 828,31 млн куб. м - з 8 млрд 100,43 млн куб. м до 11 млрд 928,74 млн куб. м.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", поточних запасів на 21,5% більше, ніж на 8 липня 2016 року (9 млрд 821,16 млн куб. м), але на 2,1% менше, ніж на 8 липня 2015 року (12 млрд 187,51 млн куб. м) і на 17,7% менше, ніж на 8 липня 2014 року (14 млрд 485,98 млн куб. м).

У період з 1 по 8 липня 2017 року Україна поповнила ПСГ на 389 млн куб. м газу або 48,63 млн куб. м/добу, тоді як в червні щодобове закачування в середньому було 49,88 млн куб. м, в травні - 51,86 млн куб. м/добу.

Щодобове закачування близько 50 млн куб. м на добу протягом липня-вересня 2017 року дасть змогу країні увійти в жовтень, який знаменується початком опалювального сезону, з запасами близько 16 млрд куб. м. Опалювальний сезон 2016/2017 років Україна почала в середині жовтня з запасами 14,7 млрд куб. м.

Наприкінці лютого 2017 року головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко прогнозував, що стосовно закачування газу в сховища під наступний опалювальний сезон компанія має такі самі консервативні плани, як і перед опалювальним сезоном 2016/2017 років.

Затверджений Кабінетом Міністрів план заходів з підготовки ПЕК до осінньо-зимового періоду 2017/2018 років передбачає, що Україна до 1 листопада 2017 року має накопичити в ПСГ 17 млрд куб. м газу.

Станом на 8 липня 2017 року газ імпортувався в добовому режимі 34,958 млн куб. м (Словаччина - 23,359 млн куб. м, Угорщина - 7,395 млн куб. м, Польща - 4,204 млн куб. м). Загалом за 1-8 липня імпорт становив 278,8 млн куб. м.

Видобуток газу в Україні 8 липня становив 56,344 млн куб. м ("Укргазвидобування" - 41,804 млн куб. м, "Укрнафта" - 2,656 млн куб. м, інші компанії - 11,884 млн куб. м). Загалом за 1-8 липня внутрішня видобуток становив 449,7 млн куб. м.

Транзит газу через ГТС України за підсумками 1-8 липня становив 2 млрд 100,9 млн куб. м, або в середньому 262,6 млн куб. м на добу.

Як повідомлялося, в 2016 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками року становив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

У січні-2017 відбір газу з ПСГ становив 2 млрд 101,84 млн куб. м, в лютому - 1 млрд 571,33 млн куб. м, в березні - 95,1 млн куб. м (закачування - 144,71 млн куб. м, відбір - 239,81 млн куб. м). У квітні запаси газу в ПСГ поповнилися на 217,82 млн куб. м (закачування - 430,69 млн куб. м газу, відбір - 212,87 млн куб. м), в травні - на 1 млрд 607,57 млн куб. м, в червні - на 1 млрд 496,4 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.