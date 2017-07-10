Події

10:26 10.07.2017

У Золотому на Луганщині пошкоджено будинки на двох вулицях через ворожі обстріли

Незаконні збройні формування за минулу добу 10 разів порушили режим тиші, в результаті ворожого обстрілу в Золотому пошкоджено будинки, повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.

"Протягом минулої доби об'єднані російсько-терористичні бандформування 10 разів порушували режим тиші уздовж лінії розмежування. Зокрема, в напрямку м. Золотого, смт Новотошківського, сіл Новозванівка і Новоолександрівка Попаснянського району відкривався вогонь з 120-мм і 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів, БМП і великокаліберних кулеметів. в результаті ворожого обстрілу пошкоджені будівлі по вул. Партизанській та Жовтневій в місті Золотому", - повідомляється на сторінці Луганської обладміністрації у Фейсбуці в понеділок вранці.

По укріпленнях українських військових поблизу сіл Кримського і Жовтого Новоайдарського району бойовики застосовували 120-мм міномети, протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. А в напрямку смт Станиця Луганська і села Малинового вівся обстріл з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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