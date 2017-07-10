ДІЯРУ погодила використання ядерного палива Westinghouse ще на двох блоках ЗАЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) дозволила завантаження ядерного палива Westinghouse в активні зони першого і четвертого блоків Запорізької АЕС.

Згідно з повідомленням регулятора, узгодження видано на основі позитивних результатів державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів.

Ядерне паливо Westinghouse експлуатується в складі змішаних активних зон енергоблоків №2 і №3 Южно-Української АЕС, блоку №5 Запорізької АЕС, готується до завантаження в блок №3 Запорізької АЕС.

Як повідомлялося, з метою диверсифікації джерел постачання ядерного палива для українських АЕС "Енергоатом" спільно Westinghouse у 2000 році почав реалізацію проекту кваліфікації ядерного палива цієї фірми. У березні 2008 року "Енергоатом" уклав з Westinghouse Electric Sweden (Швеція) комерційну угоду на забезпечення в 2011-2015 рр. свіжим ядерним паливом від трьох до шести енергоблоків АЕС України з реакторами типу ВВЕР-1000. У 2014 році сторони домовилися розширити і продовжити його до 2020 року.

Westinghouse в кінці квітня 2016 року оголосила про розширення свого підприємства з випуску ядерного палива в Вестеросі (Швеція) для забезпечення поставок для реакторів російського дизайну ВВЕР-1000 в Україні та інші країни Східної Європи.

Віце-президент і керуючий директор Westinghouse Азіз Даг в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що згідно з контрактом, планується поставити ТВС-WR на два з трьох блоків на Южно-Українській АЕС (№2 та №3) і чотири з шести блоків на Запорізькій АЕС (№1 і №3-5). За його словами, "Енергоатом" також має опцію розширити поставки, крім цих станцій, на Хмельницьку та Рівненську АЕС, кожна з яких має по два блоки ВВЕР-1000.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна станція за встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовані за радянським проектом В-320. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в грудні 1984 року, шостий - в жовтні 1995 року.

"Енергоатом" є оператором всіх чотирьох чинних АЕС України, експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.