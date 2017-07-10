Повернення переплат податків компаніям з активами в НКТ можливе лише за рішенням суду

Підприємства з активами на непідконтрольній території (НКТ) стали частіше звертатися за поверненням переплати податків і зборів, однак таке повернення можливе тільки за рішенням суду, заявляє Державна фіскальна служба (ДФС).

"Непоодинокі випадки звернення підприємств за поверненням переплат в терміни понад три роки, або відсутності в обліку фіскальних органів таких надміру сплачених сум, або неможливості підтвердження таких переплат, зокрема щодо підприємств, які розміщені на НКТ. За таких умов ДФС повернення надміру сплачених сум НЕ здійснює", - йдеться в повідомленні прес-служби в понеділок.

Відомство рекомендує в таких випадках звертатися до суду.