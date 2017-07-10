Події

11:49 10.07.2017

Повернення переплат податків компаніям з активами в НКТ можливе лише за рішенням суду

Підприємства з активами на непідконтрольній території (НКТ) стали частіше звертатися за поверненням переплати податків і зборів, однак таке повернення можливе тільки за рішенням суду, заявляє Державна фіскальна служба (ДФС).

"Непоодинокі випадки звернення підприємств за поверненням переплат в терміни понад три роки, або відсутності в обліку фіскальних органів таких надміру сплачених сум, або неможливості підтвердження таких переплат, зокрема щодо підприємств, які розміщені на НКТ. За таких умов ДФС повернення надміру сплачених сум НЕ здійснює", - йдеться в повідомленні прес-служби в понеділок.

Відомство рекомендує в таких випадках звертатися до суду.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ryanair висуває "Борисполю" незаконні вимоги

Українсько-американські навчання "Сі Бриз - 2017" стартували в Одесі

Україна від закінчення опалювального сезону збільшила запаси в ПСГ майже до 12 млрд куб. м

38 обстрілів позицій сил АТО, загиблих і поранених немає

Холодницький анонсував подання про зняття недоторканності на ще одного нардепа

ОСТАННЄ

Четверо людей загинуло в ДТП з мікроавтобусом у Вінницькій області

Матіос і прокурори Головної військової прокуратури пройшли перевірку на поліграфі

ДІЯРУ погодила використання ядерного палива Westinghouse ще на двох блоках ЗАЕС

У Золотому на Луганщині пошкоджено будинки на двох вулицях через ворожі обстріли

Потрібні додаткові кошти на облаштування держкордону з РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить диван на price.ua
РЕКЛАМА