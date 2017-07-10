Події

12:51 10.07.2017

Четверо людей загинуло в ДТП з мікроавтобусом у Вінницькій області

Чотири людини загинули внаслідок зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ" та мікроавтобуса "Mercedes Vito" у Літинському районі Вінницької області в понеділок, повідомляє поліція Вінницької області.

"Сьогодні між селами Петрик і Дашківці Літинського району зіткнулися "ВАЗ" і "Мерседес Віто". У результаті аварії на місці події загинуло четверо осіб, водій мікроавтобуса з тяжкими травмами госпіталізований в лікарню", - повідомляється на сторінці облуправління поліції в соцмережі Facebook у понеділок.

На наведених фотознімках з місця події видно, що в обох автомобілів найбільше пошкоджені лобові частини.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ryanair висуває "Борисполю" незаконні вимоги

Українсько-американські навчання "Сі Бриз - 2017" стартували в Одесі

Україна від закінчення опалювального сезону збільшила запаси в ПСГ майже до 12 млрд куб. м

38 обстрілів позицій сил АТО, загиблих і поранених немає

Холодницький анонсував подання про зняття недоторканності на ще одного нардепа

ОСТАННЄ

Рябікін: Я не підпишу угоди з Ryanair, доки не буде знято розбіжності

Матіос і прокурори Головної військової прокуратури пройшли перевірку на поліграфі

Повернення переплат податків компаніям з активами в НКТ можливе лише за рішенням суду

ДІЯРУ погодила використання ядерного палива Westinghouse ще на двох блоках ЗАЕС

У Золотому на Луганщині пошкоджено будинки на двох вулицях через ворожі обстріли

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс юа
РЕКЛАМА