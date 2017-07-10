Четверо людей загинуло в ДТП з мікроавтобусом у Вінницькій області

Чотири людини загинули внаслідок зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ" та мікроавтобуса "Mercedes Vito" у Літинському районі Вінницької області в понеділок, повідомляє поліція Вінницької області.

"Сьогодні між селами Петрик і Дашківці Літинського району зіткнулися "ВАЗ" і "Мерседес Віто". У результаті аварії на місці події загинуло четверо осіб, водій мікроавтобуса з тяжкими травмами госпіталізований в лікарню", - повідомляється на сторінці облуправління поліції в соцмережі Facebook у понеділок.

На наведених фотознімках з місця події видно, що в обох автомобілів найбільше пошкоджені лобові частини.