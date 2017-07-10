Ryanair висуває "Борисполю" незаконні вимоги

Провідний європейський лоу-кост авіаперевізник Ryanair висуває Державному підприємству "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" вимоги, за яких він полетить до Києва, але які не відповідають українському законодавству, констатував голова аеропорту Павло Рябікін під час прес-конференції в Києві в понеділок.

"Перше: вони вимагають, щоб спірні питання вирішувалися в Лондонському арбітражі із застосуванням лондонського права. Ми ж наполягаємо, що питання мають вирішуватися в судовому порядку в українських інстанціях", - сказав він.

Крім того, П.Рябікін навів низку ультимативних вимог перевізника, що не відповідають українському законодавству. Серед них безкоштовна аеронавігація, стійкі реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту та виплата їм 35% прибутку від діяльності магазинів безмитної торгівлі (duty free), закріплення пасажирського збору в сумі $7,5 на п’ять років

Раніше повідомлялося, що Ryanair заявив про намір у 2017 році запустити рейси за чотирма напрямками з Києва та сімома зі Львова.

За словами комерційного директора компанії Девіда О'Браєна, з Києва буде запущено рейси до Ейндговена, Лондона, Манчестера і Стокгольма. Загалом планується 15 рейсів тиждень на зазначених напрямках. Зі Львова Ryanair полетить до Лондона, Ейндговена, Берліна та Меммінгена, Кракова, Вроцлава, Будапешта.

Як зазначав Д.О'Браєн, рейси зі Львова в Ейндговена, Лондона, Берліна, Будапешта та Меммінгена здійснюватимуться двічі на тиждень, до Кракова та Вроцлава - тричі на тиждень. Рейси з Києва до Ейндговена і Манчестера виконуватимуться тричі на тиждень, Стокгольма - чотири, Лондона - п'ять разів на тиждень. Загалом компанія має намір перевозити з Києва та Львова по 250 тис. пасажирів щороку.

Україна стане 34-ю країною в мережі компанії.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є найбільшим в Україні із загальною площею близько 1 тис. га. Має дві злітно-посадкові смуги: одну - завдовжки 4 тис. м, завширшки 60 м, другу - завдовжки 3,500 тис. м, завширшки 63 м. На його території розташовані чотири пасажирські термінали і поштово-вантажний комплекс.