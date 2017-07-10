Рябікін: Я не підпишу угоди з Ryanair, доки не буде знято розбіжності

Генеральний директор Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Павло Рябікін не має наміру підписувати договір із провідним європейським лоу-костом Ryanair, доки не буде знято всі розбіжності в пунктах договору, повідомив він під час прес-конференції в Києві в понеділок.

"Я можу заявити, як менеджер державного підприємства, що цей контракт нам не вигідний", - зазначив він.

П.Рябікін також заявив про факти політичного тиску на нього в рамках роботи з лоу-костом і висловив здивування, чому меморандум із перевізником підписувався на урядовому рівні.