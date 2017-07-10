Порошенко запропонував НАТО відкрити фонд для створення центрів реабілітації учасників АТО

Президент України Петро Порошенко запропонував НАТО відкрити новий трастовий фонд із наповнення коштів для відкриття нових центрів психологічної реабілітації учасників бойових дій.

"Ми обговорили питання реалізації спільних проектів співпраці в рамках трастових фондів НАТО для України, зокрема можливості їхнього подальшого фінансового наповнення та розширення напрямків практичної взаємодії між Україною і НАТО з використанням трастових фондів", - сказав П.Порошенко на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції в понеділок у Києві.

Зокрема, за його словами, мова йшла про відкриття нового трастового фонду для України. "Я запропонував відкрити новий трастовий фонд, який має сприяти створенню в Україні національної мережі установ для психологічної реабілітації учасників бойових дій та членів їхніх сімей", - сказав президент.